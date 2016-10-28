Полозов пояснив, чому у позові до ЄСПЛ проти РФ Україна – співвідповідач

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П'ятниця, 28 жовтня 2016, 08:32

Адвокат Хайсера Джемілєва - Микола Полозов заявляє, що Україна виступить співвідповідачем  у поданому зверненні до ЄСПЛ, бо Крим – це українська територія, але позов поданий проти РФ.

Про це Полозов розповів в коментарі Укрінформу.

"Сьогодні російські ЗМІ скорочуючи мої пояснення, а потім некоректно цитуючи один одного дали неточну новину про "подання Хайсером Джемілєвим скарги в ЄСПЛ проти України і Російської Федерації". Насправді, позов поданий проти Росії та в зв'язку з порушеннями російської сторони. Але оскільки Крим, звідки Хайсер був вивезений Росією, за міжнародними нормами є українським, то, щоб не було правового вакууму, Україна є в цій частини скарги співвідповідачем", - пояснив адвокат.

Тобто ЄСПЛ розглядати скаргу Хайсера Джемілова в частині порушення його прав в Криму (Росією) з залученням України.

У всіх інших порушеннях, вчинених Росією, і буде відповідати виключно Російська Федерація.

Серед цих порушень - етапування в Краснодарський край і потім - в Астраханську область.

Також РФ двічі не виконала рішення ЄСПЛ за правилом 39, не повертаючи Хайсера в Україну. І третє порушення – суд РФ виніс повторний вирок, незважаючи на вже набув чинності вирок суду України. Потім ще були деякі порушення прав Джемілєва в астраханській колонії.

Полозов також уточнив, що зазначені скарги в ЄСПЛ вже подані і там комуніковані. Причому подавалися вони колегами Полозова – українськими адвокатами.

"Якщо не помиляюся, це взагалі перша міждержавна скарга, де Європейського суду доведеться, серед іншого, визначати статус територіальної приналежності Криму у зв'язку з допущеними на цій територіями порушеннями конвенціональних прав", - підкреслив Полозов. На його думку, шанси на позитивний результат позовів до ЄСПЛ досить високі.

Теми: Росія Політв'язні
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