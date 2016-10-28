Клімкін озвучив три дні для зустрічі міністрів по Донбасу

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П'ятниця, 28 жовтня 2016, 09:37

Зустріч глав міністерств закордонних справ у "нормандському форматі" для обговорення дорожньої карти реалізації Мінських угод може відбутися вже наприкінці листопада.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі програми із Сонею Кошкіною на телеканалі "24".

"Я вважаю, що ми вийдемо на обговорення цього під час міністерського засідання, яке, можливо, відбудеться наприкінці листопада — на початку грудня. Нині обговорюються варіанти 28, 29, 30 листопада для міністерського засідання, і ми залишаємося в цьому графіку. А потім ми дивитимемося, які у нас будуть розбіжності", — сказав він.

Водночас міністр зазначив, що наразі у нього немає сподівань, що проект дорожньої карти в його повному обсязі буде погоджено вчасно. "У нас є за дорученням приблизно місяць, щоб її підготувати, насправді дискусії тривають", - розповів Клімкін.

Він очікує, що протягом місяця сторони провадитимуть активні дискусії щодо підготовки такого документа.

Інтерфакс-Україна

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