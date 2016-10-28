Декларація Довгого: 95 картин, 19 компаній і $1,5 млн готівкою

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П'ятниця, 28 жовтня 2016, 10:56

Депутат від "Волі народу" Олесь Довгий задекларував 95 картин XIX-XXI століть, 10 статуй, 11 наручних годинників і 1,5 млн доларів готівкою в 2015 році.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на реєстр електронних декларацій.

Вартість картин, статуй і годин на момент придбання у декларації не вказано.

Також Довгий задекларував скульптуру "Жінка на колесах" (бронза, дерево), рушницю Merkel 12 калібру, телевізор, акустичну систему, музичний центр, велотренажер і бігову доріжку.

Його дружина Катерина Горіна задекларувала підвіску Merbella Luxury Collection, перстень, кулон з білого золота та з диамантами, хрестик з диамантами, кільце Cartier і годинник Rolex.

Крім 1,5 млн доларів Довгий має готівкою 35 тис. англійських фунтів, 100 тис. євро і 1,7 млн гривень.

Дружина задекларувала 400 тисяч євро готівкою.

Довгий володіє 100% корпоративних прав приватного підприємства "КВ Менеджмент" (вартість – 15 млн гривень).

Депутат є кінцевим бенефіціаром ТОВ "Житлопромінвест", ТОВ "Житлобудінвест", ТОВ "Житомиржитлобуд", ТОВ "ІБК ГРУП", ТОВ "Комерційна власність", приватного акціонерного товариства "Завод радіоапаратури", ТОВ "Авальний-Т", ТОВ "Печерський-Т", ТОВ "Садовий-Т", ТОВ "Коцюбинське-Т", ТОВ "Технологічний парк "Українські інформаційно-телекомунікаційні технології", ТОВ "Інвест Продакшн Систем", ТОВ "Інвестагро Технологія", ТОВ "Сучасні біопродукти", ТОВ "ТПК-Електронікс", ТОВ "Медичний центр Достомед", ТОВ "Денон", ТОВ "Топаз-Сервіс".

Також Довгий володіє торговими марками "Довгий", "Олесь", "Олесь Довгий" і тими ж назвами англійською.

Інші відомості в електронній декларації не відрізняються від заповненої у березні декларації, але конкретизовані.

Як відомо, Довгий задекларував 5 270 311 гривень доходів в 2015 році.

Теми: декларація
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Коментарі — 1
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IP: 195.78.69.---Alex191728.10.2016 11:46
Как мне нравятся наши "патриоты" у власти, которые хранят деньги дома, показывая всему населению пример, что не надо нести деньги в наши банки! Может каким-то образом обязать всех бюджетников все же понести деньги в банки, а если у кого-то дома будет свыше 10 тыс. долларов в эквиваленте, то все свыше конфискуется? И что за общество "равных возможностей" мы построили, в котором все те, кто строили эту страну - заводы, атомные станции, дома, дороги, больницы и т.д. получают по 1200 грн. пенсии, а те, кто все это разворовывают, а кроме этого бюджет и международную помощь, стали долларовыми миллиардерами и миллионерами? За что погибла Небесная сотня кто-то понимает и за что стояли люди на Майдане? Для чего стояли на сцене Майдана уже понятно!
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