Голова НАЗК: За 13 хвилин півтисячі е-декларацій

Голова НАКЗ Наталя Корчак заявляє, що лише вранці 28 жовтня в реєстрі з'явилося більше ніж півтисячі електронних декларацій.

Про це вона написала на своїй сторінці Facebook.

"Декларанти подають декларації: 8:20 – 70 000 електронних документів в Реєстрі, за 5 хв. потому, 8:25 – 70 197 е –документів, на 8:33 – 70 533, тобто, за 13 хв. в Реєстрі з’явилося більше ніж півтисячі е-документів", - заявила вона.

"Ніхто не скасовував обов’язку чиновників щодо заповнення й подання декларацій на широкий загал! Очевидно, що увійти, заповнити й опублікувати інформацію про власні статки цілком реально. Попри навантаження на серверне обладнання та недостатню пропускну здатність магістральних каналів зв’язку", - додала вона.

Як відомо, кінцевий термін подачі е-декларацій 30 жовтня.

Українська правда