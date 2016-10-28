НАЗК поскаржиться Луценку на DDoS-атаку

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П'ятниця, 28 жовтня 2016, 11:31

Нацагентство з питань запобігання корупції має намір звернутися в Генпрокуратуру для перевірки можливого здійснення DDoS-атак на Єдиний держреєстр декларацій після завершення терміну подання декларацій.

Про це в ході засідання повідомила керівник НАЗК Наталія Корчак, повідомляють "Українські новини".

"Вирішено підготувати проект рішення про звернення до генпрокурора для з'ясування обставин і оцінки ситуації", – сказала Корчак.

Корчак висловила побоювання, що негайне звернення в прокуратуру може перешкодити роботі реєстру, тому доцільним було вирішено визнати звернення після закінчення терміну подання декларацій.

Також члени НАЗК мають намір проінформувати профільний комітет Верховної Ради, Кабміну і президента щодо ситуації з нестабільною роботою сайту.

З 26 жовтня спостерігається нестабільність роботи Єдиного державного реєстру декларацій, пік якої стався вночі з 27 на 28 жовтня.

Станом на 10:30 п'ятниці в систему подано понад 73 тисячі декларацій.

Як відомо, за словами Корчак, тільки вранці 28 жовтня за 13 хвилин в систему було завантажено півтисячі декларацій.

Теми: декларація НАЗК
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