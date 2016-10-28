В АТО назвали обстріл Макіївки провокацією бойовиків

Прес-центр українського штабу АТО вважає, що обстріл житлових кварталів підконтрольної сепаратистам Макіївки в четвер увечері є результатом "кривавої провокації окупантів на донецькому напрямку".

Про це йдеться в повідомленні на сторінці прес-центру в Facebook.

У повідомленні стверджується, що в четвер ввечері бойовики почали "масові обстріли з важкого озброєння позицій сил АТО між Авдіївкою та Ясинуватою".

"З метою приховування своїх агресивних дій, окупанти здійснили черговий воєнний злочин, також обстрілявши з артилерійського озброєння житлові квартали підконтрольного їм міста Макіївка. Стрільба велася з ворожих позицій, обладнаних в районі селища Мінеральне, Яковлівка та міста Ясинувата", – сказано в повідомленні.

"Ця варварська акція окупантів мала на меті дискредитувати Збройні Сили України в очах міжнародної спільноти та місцевого населення, приховати порушення Мінських домовленостей з боку ворога та залякати мирних мешканців на окупованих територіях", – додали в прес-центрі.

Там також запевнили, що Збройні сили України дотримуються Мінських домовленостей і жодного разу не використовували зброю проти мирного населення.

"Сили АТО не застосовують важке озброєння, оскільки воно відведене на визначену відстань. Водночас українські війська залишають за собою право на адекватну відповідь у разі загрози життю особового складу та попередження атак противника", – додали в прес-центрі.

У свою чергу в СММ ОБСЄ повідомили "Українській правді", що їм відомо про обстріл і зараз ведеться уточнення цієї інформації.

"СММ ОБСЄ відомо про повідомлення в ЗМІ щодо інциденту в Макіївці. СММ уточнює інформацію шляхом патрулювання з обох боків лінії зіткнення, отримані спостереження будуть представлені у щоденному звіті СММ, який буде опубліковано завтра", – заявили в місії.

За даними "Новин Донбасу", які посилаються на повідомлення інформаційних ресурсів сепаратистів, через обстріл житлових кварталів підконтрольної донецьким бойовикам Макіївки ввечері 27 жовтня загинули двоє людей, ще троє отримали поранення.

Бойовики звинуватили в обстрілі українські війська. За їх даними, обстріл відбувся близько 19:00.

За повідомленнями з соціальних мереж, попадання зафіксовані в багатоповерхових будинках поблизу ринку "К-7", магазину "Ельбрус", в районі 32-ї школи, а також у житлових будинках по вулицях Героїв Сталінграда, провулок Газетний та Ілліча. Як пишуть користувачі "Вконтакте", у будинку біля ринку "К-7" через попадання снаряда зруйнований сходовий прохід між 5 і 6 поверхами, а також пошкоджена газова труба, що призвело до вибуху.

Фото: Новини Донбасу

Також в угрупованні заявляють, що у Кіровському районі Макіївки обстрілом пошкоджені мінімум 7 будинків. У тому числі є прямі попадання в багатоквартирні будинки на вулицях Коккінакі, Героїв Сталінграду та проспекті Газетному.

Пізніше сепаратисти заявили, що ініціювали позачергову зустріч Контактної групи в режимі відеоконференції. Як заявив член угруповання Денис Пушилин, зустріч повинна відбутися протягом найближчих 24 годин, що передбачено доповненням до Комплексу заходів.

Олег Шанковський, УП