Деканоідзе задекларувала три квартири в Грузії, куплені в кредит

Голова Національної поліції володіє трьома квартирами і однією земельною ділянкою в Грузії.

Про це йдеться в її електронній декларації.

Площі квартир складають 129, 69 і 87 кв. метрів, площа ділянки – 1800 кв. м.

В Києві Деканоідзе орендує квартиру площею 60 кв. м. Також у декларації вказана ще одна квартира в Києві площею в один квадратний метр, на яку Деканоідзе має "інше право користування".

Вона також задекларувала один автомобіль Hyundai Elantra 2012 року випуску.

Деканоідзе також вказала дві зарплати за основним місцем роботи: 88 760 гривень в Нацполіції України і 3 млн 431 846 грн в американській компанії MPRI International Services LTD, an Corporation Engility.

Вона тримає на рахунку в Приватбанку 33 231 гривню і має два рахунки в грузинському TBC Bank – на 108 і на 55 936 ларі.

Також вона вказала фінансові зобов'язання перед TBC Bank на суму 182 996 доларів США. Забезпеченням трьох з цих кредитів вказані її грузинські квартири, що свідчить про те, що квартири були куплені на іпотечні кредити.

Українська правда