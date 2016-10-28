Деканоідзе задекларувала три квартири в Грузії, куплені в кредит

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П'ятниця, 28 жовтня 2016, 13:56

Голова Національної поліції володіє трьома квартирами і однією земельною ділянкою в Грузії.

Про це йдеться в її електронній декларації.

Площі квартир складають 129, 69 і 87 кв. метрів, площа ділянки – 1800 кв. м.

В Києві Деканоідзе орендує квартиру площею 60 кв. м. Також у декларації вказана ще одна квартира в Києві площею в один квадратний метр, на яку Деканоідзе має "інше право користування".

Вона також задекларувала один автомобіль Hyundai Elantra 2012 року випуску.

Деканоідзе також вказала дві зарплати за основним місцем роботи: 88 760 гривень в Нацполіції України і 3 млн 431 846 грн в американській компанії MPRI International Services LTD, an Corporation Engility.

Вона тримає на рахунку в Приватбанку 33 231 гривню і має два рахунки в грузинському TBC Bank – на 108 і на 55 936 ларі.

Також вона вказала фінансові зобов'язання перед TBC Bank на суму 182 996 доларів США. Забезпеченням трьох з цих кредитів вказані її грузинські квартири, що свідчить про те, що квартири були куплені на іпотечні кредити.

Українська правда

Теми: декларація Деканоідзе
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IP: 92.101.223.---Vadim Slutsky28.10.2016 14:08
Маловато квартир. Как жить-то так: всего в 3-х квартирах?
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