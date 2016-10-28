Луценко побідкався, що через декларацію давно не бачив дружину

Генеральний прокурор Юрій Луценко внесе до електронної декларації близько сотні антикварних книг і дорогу шафу.

Про це він повідомив журналістам у п'ятницю, відповідаючи на запитання, чи готова його декларація.

"Ірина Степанівна (дружина Луценка – УП) набирає п’ятий день декларацію. Я її не бачив вже багато часу вдома. Моє завдання в декларації було дуже простим: перерахувати кількість старих книжок, раритетних видань, які в сумі досягають передбаченої суми. Яку треба задекларувати. Так само як вказав величезну книжкову шафу на 27 секцій, яка також коштує відповідну суму", - зазначив глава ГПУ.

Він також заявив, що раніше – до обрання нардепом – добробут його сім’ї забезпечувала дружина, а тепер старший син.

"Вони удвох мордуються з тією декларацією", - сказав генпрокурор.

Луценко розповів про колекцію книг. "У когось це картини, у когось годинники. У мене книжки кінця 19 - початку 20 століття. У мене їх близько сотні. Це і придбані, і подаровані. Я показую їх як колекцію старовинних книжок ", - зазначив він.

Тетяна Кусок, УП