Ледь не половина партій не подали звіти, чверті партій не знайти

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П'ятниця, 28 жовтня 2016, 14:11

162 із 350 офіційно зареєстрованих політичних партій не подали своїх фінансових звітів за перше півріччя цього року.

Про це стало відомо із відповіді Національного агентства з питань запобігання корупції на запит руху "Чесно".

Для з’ясування обставин, за яких майже половина офіційно зареєстрованих партій не подали звіти, НАЗК відправило їм відповідні запити. 86 запитів повернулися до Нацагентства "з причин не знаходження за адресою, зазначеною у реєстрі".

Тобто 86 партій відсутні за адресою офіційної реєстрації.

Ще 6 партій із тих, які не подали фінзвіти, перебувають у стадії ліквідації, а ще 22 партії надали свої роз’яснення.

НАЗК направило лист до Міністерства юстиції, яке має надати Нацагенству відомості про керівників недобросовісних партій. Їх планують притягнути до відповідальності.

Згідно зі  ст. 212-21 "Кодексу України про адміністративні правопорушення" якщо партія порушує терміни подання звіту або не надає його взагалі, то на неї накладається штраф у розмірі від трьохсот до чотирьохсот неоподаткованих мінімумів громадян (від 413 до 551 тисячі гривень).

Аналітик руху "Чесно" Ігор Фещенко вважає, що "накладення штрафів на бездіяльні або технічні партії може призвести до того, що їхні засновники, замість сплачувати півмільйонний штраф, почнуть процес ліквідації організації" – і число партій скоротиться.

"Починаючи з 2016 року кожна офіційно зареєстрована партія щоквартально повинна подавати фінансові звіти до НАЗК. Ці звіти НАЗК перевіряє та публікує на своєму сайті", – зазначив експерт.

Також кожна партія, яка бере участь у виборах, раз на рік повинна проходити внутрішній та незалежний зовнішній аудити, а їх результати – оприлюднювати й надсилати НАЗК, додав Фещенко.

Такі зміни до Адміністративного кодексу та закону "Про політичні партії" зумовлені початком фінансування політичних партій за рахунок бюджетних коштів.

Вже цього року парламентські партії отримають 71 мільйон гривень на свою статутну діяльність. Після наступних виборів до Верховної Ради державне фінансування отримають також ті політичні партії, які наберуть більше 2% голосів виборців.

Теми: партія гроші бюджет
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IP: 149.11.94.---andy_pit28.10.2016 14:42
Неправильно. Не 400-500 тис. грн, а 5100-6800 грн. Це ж пише і на самому сайті Чесно. Очевидно, їхні аналітики неправильно порахували.
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