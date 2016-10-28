28-річний син Балоги тримає в готівці €800 тисяч, його дружина – 11 млн грн

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П'ятниця, 28 жовтня 2016, 16:15

Син екс-глави Адміністрації президента Віктора Балоги, мер Мукачевого Андрій Балога має в готівковому вигляді 805 тисяч євро, а його дружина Едіта – 11 млн 154 тисячі гривень.

Про це йдеться в електронній декларації Андрія Балоги.

Крім того, Балога тримає на рахунку в ОТП-Банку 45 369 гривень.

Також він задекларував шість земельних ділянок в Мукачевому і поруч з містом, житловий будинок на 314,1 квадрата, рибне господарство і гараж. Його дружина задекларувала квартиру площею 56,6 кв. м в Ужгороді.

Балога має три машини: Land Rover Defender 2008 року випуску, Audi A8 2011 року, Mercedes-Benz 2015 року і два причепи.

Дружина Балоги має корпоративні права у трьох підприємствах і є кінцевим власником ще чотирьох.

Балога вказав зарплату за основним місцем роботи у мерії (24 608 грн) і у фірмі "Мукачівський інститут меблів" (67 338 грн). Дружина отримала у тій же компанії 22 526 грн.

Крім того, обоє задекларували значну кількість доходів від дивідендів і процентів, а також "подарунків у негрошовій формі".

Українська правда

Теми: декларація Балога
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