Російський суд відмовився проводити відеодопит Януковича

Совєтскій районний суд Ростова-на-Дону відмовився проводити допит в режимі відеоконференції екс-президента Віктора Януковича і колишнього командувача внутрішніми військами України Станіслава Шуляка.

Про це повідомив у п'ятницю помічник голови суду Артур Маслов, повідомляє "Інтерфакс-Південь".

"Ми отримали судове доручення про проведення допитів Януковича і Шуляка в режимі відеоконференцзв'язку. Однак проведення таких допитів неможливо: в суді відсутня технічна можливість: немає системи відеоконференцзв'язку", - сказав він.

"Крім того, в судових дорученнях не були зазначені адреси проживання Віктора Януковича та Станіслава Шуляка", - сказав Маслов.

Він уточнив, що відповідь на судове доручення було направлено до Києва.

Раніше Мін'юст РФ направив в Радянський суд Ростова-на-Дону запит України про допит в режимі відеоконференції Януковича і колишнього командувача внутрішніми військами Шуляка.

Як відомо, Адвокат Януковича Віталій Сердюк заявляв, що Янукович готовий до допиту по відеозв'язку і наполягає на очній ставці з президентом Петром Порошенком.

Мін'юст України надсилав у Росію запит на допит Януковича кілька разів.

19 жовтня стало відомо, що документи були передані в Ростовський суд.