Міністр соцполітики задекларував чверть квартири

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П'ятниця, 28 жовтня 2016, 17:05

Міністр соціальної політики Андрій Рева задекларував 168,6 тисячі гривень заробітної плати, відсутність автомобіля і цінних паперів.

Про це свідчить його електронна декларація за 2015 рік, оприлюднена на сайті Національної агенції з питань запобігання корупції.

Згідно з документом, зарплата міністра склала 168 635 гривень, його дружини Лариси – 68 116 гривень. Також Рева задекларував пенсію матері – 18 619.

Міністру належить 25% квартири на 64 квадрати у Вінниці. У володінні його матері знаходиться земельна ділянка в 571 квадрат та садовий (дачний) будинок 31 м²

Рева також задекларував 136 000 гривень готівки та "подарунок у негрошовій формі", вартістю 400 гривень.

На рахунку міністра в банку "Хрещатик" зберігається 3 964 гривень, його дружина тримає в Приватбанку 1 106 грн.

Згідно з декларацією, Рева та його члени родини не володіють транспортними засобами.

Валентина Романенко, УП

Теми: декларація Мінсоцполітики
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