У Ситника квартира в Броварах і $10 тисяч на руках

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П'ятниця, 28 жовтня 2016, 17:32

Директор НАБУ Артем Ситник має квартиру в Броварах, 250 тисяч гривень і 10 тисяч доларів готівкою.

Про це свідчать дані з його електронної декларації, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно із декларацією, майже 904 тисячі гривень зарплати за основним місцем роботи.

Директор НАБУ вніс до Єдиного державного реєстру декларацій інформацію про квартиру в Броварах Київської області площею 82,6 кв.м, придбаної в 2010 році за 295 тис 708 грн.

У декларації Ситник також вказав, що його дружина Анна володіє земельною ділянкою площею 416 кв.м.

Директор НАБУ, згідно з даними, внесеним нею в декларацію, користується автомобілем Hyundai Elantra 2012 випуску. Власником транспортного засобу Ситник вказав Сергія Ситника.

Ситнік вказав, що його зарплата в ТОВ "Компас" склала 2 тис 290 грн, а дохід від зайняття незалежною професійною діяльністю склав 10 тисяч гривень.

Його дружина, згідно з даними декларації, заробила 45 тис. 351 грн на основному місці роботи - ВАТ Закарпаттяобленерго".

Теми: Ситник НАБУ декларація
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IP: 188.231.193.---Євгеній Диров28.10.2016 18:39
от Ситник розвеселив, ну)))) 2000 гривень основного доходу, це ж треба - і це рівень нібито УСПІШНОГО юриста?? і на ці гроші він нібито жив із родиною? бреше відверто, як і всі інші...
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