Антимайданівця "Топаза" залишили в СІЗО

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П'ятниця, 28 жовтня 2016, 18:25

Київський райсуд Харкова продовжив термін перебування в СІЗО антимайданівцю Гнату Кромському, більш відомому на прізвисько "Топаз".

Про це повідомив адвокат "Топаза" Олександр Шадрін, передає Укринформ.

"Щойно суд виніс рішення про продовження для Кромського перебування в СІЗО ще на два місяця, це означає, що до 26 грудня", - зазначив Шадрін.

Адвокат уточнив, що справа розглядається заново, оскільки суддя Київського райсуду Сергій Діденко, який більше двох років тому прийняв справу "Топаза" в якості голови суддівської колегії, подав у відставку.

"Я подав заяву про відвід нової колегії суддів. Справа в тому, що вона почала розгляд справи зі стадії судового розгляду, а не зі стадії підготовчого засідання, що важливо для вирішення деяких питань", - додав Шадрін.
За його словами, заяву про відвід суддів подав і потерпілий Чернічкін: "Нам обом відмовлено".

Наступне засідання, сказав Шадрін, призначено на 24 листопада, 11:30

"Кромського доставлено до суду, вигляд у нього кепський, раніше він скаржився на погане харчування і умови утримання. Якщо суд затягнеться - а є приклади слухання справ і по 5, і по 7 років, Кромський може вийти на свободу за вироком суду, коли у строк, за законом Савченко, зарахується перебування в СІЗО - день за два", - пояснив Шадрін.

"Топаза" затримали 28 березня 2014 року в рамках кримінальної справи за фактом штурму Харківської ОДА. Його звинувачують за статтею "Масові заворушення", "Незаконне заволодіння транспортним засобом", "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України" - з санкцією до 15 років в'язниці.

Гнат Кромський у лютому 2014 року був охоронцем Антимайдана в Маріїнському парку в Києві з позивним "Топаз". У мережі розміщено його звернення до Путіна з проханням ввести війська в Україну "для захисту громадян".

Теми: суд
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