В автомобіль спостерігачів ОБСЄ влучила куля

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П'ятниця, 28 жовтня 2016, 19:57

Автомобіль спостерігачів від ОБСЄ на Донбасі попав під обстріл.

Про  це йдеться у звіті СММ.

Згідно з інформацією, 27 жовтня, приблизно о 16:50, їдучи дорогою між двома блокпостами у підконтрольній урядові Мар’їнці, патруль СММ почув інтенсивну перестрілку, яка, за оцінкою спостерігачів, велася у районі між Мар’їнкою та підконтрольній урядові Олександрівці.

"Коли колона із трьох автомобілів СММ під’їжджала до нульового блокпоста Збройних сил України, щоб потім в’їхати до непідконтрольних урядові районів, спостерігачі Місії, які їхали в останньому автомобілі колони, приблизно за 100 м від блокпоста відчули і почули глухий удар. Вони подумали, що пробили шину", - сказано у повідомленні.

Коли спостерігачі повернулися на свою базу в підконтрольному "ДНР" Донецьку, вони оглянули автомобіль і виявили свіжий отвір від кулі у передній лівій колісній арці - вона влучила у блок двигуна.

"Куля пройшла через нішу колеса зліва під кутом 90 градусів та пошкодила систему кондиціонування повітря", - йдеться у заяві.

"За оцінками СММ, куля була випущена з північного напрямку з позиції, розташованої нижче рівня автомобіля СММ, який під час пострілу був на височині", - додали спостерігачі.

Ніхто із членів Місії не постраждав.

Українська правда

Теми: ОБСЄ
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