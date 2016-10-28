Білозір показала коштовні годинники і 60 тис доларів готівки

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П'ятниця, 28 жовтня 2016, 21:38

Нардеп "БПП" та співачка Оксана Білозір задекларувала коштовні годинники, землі, квартири та автомобілі.

Відповідна інформація вказана в електронній декларації, розміщеній на сайті НАЗК.

Згідно з даними, Білозір володіє двома земельними ділянками у Малих Дмитровичах (2431 кв. м та 1479 кв м), однією у Києві (785 кв м) і ще однією в Козьовій (80 кв м), а також садовим будиночком у столиці (149.80 кв м).

Водночас її чоловік Роман Недзельський має недобудований будинок у Києві, квартири у Львові та Поляниці.  У сина Ярослава Недзельського є квартира та гараж у Києві.

При чому про квартиру у Львові чоловік Білозір відмовився надавати детальну інформацію.

У декларації співачки також є офіс у Києві, який ще не зоформлений на неї належним чином.

З ювелірних виробів Білозір вказала дві пари годинників - годинник Chopard з діамантами і годинник із золота Patek Philippe, а також перстень з діамантом Gagaruk.

Народний депутат також має автомобілі BMW X6 і BMW 520i.

Її чоловік розпоряджається двома автомобілями Toyota Sequoia, мопедом Victiory Vision та водним транспортним засобом Bavaria-37 Sport HT.

Син Ярослав володіє автомобілем Renault Duster.

На рахунках у Білозір є 11 млн 868 тис. 968 грн (Єврогазбанк), 22 тис. 886 грн і EUR795 (ОТП банк), 2 тис. 290 грн, $977 і EUR5382 (Діамантбанк).

Готівкою вона тримає $60 тис.

Білозір у 2015 році отримала такі доходи: 118 тис. 880 грн пенсії, гонорар – 7 тис. грн.

Її чоловік отримав у минулому році 237 тис. 951 грн зарплату в "Національному палаці мистецтв "Україна" та 500 грн гонорару.

Син Ярослав вказав зарплату в ТОВ "Управління персоналом" у розмірі 137 тис. 270 грн.

Українська правда

Теми: Білозір декларація
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