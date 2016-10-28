Гринів вказав у декларації неповну інформацію

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П'ятниця, 28 жовтня 2016, 21:58

Голова фракції БПП Ігор Гринів вказав не повну інформацію у своїй електронній декларації.

Як повідомляють журналісти програми "Схеми", народний депутат не зазначив в електронній декларації правочин, на підставі якого отримав 500 тисяч гривень доходу від відчуження рухомого майна.

В електронній декларації це 14 пункт, який Гринів залишив незаповненим.

"Відомості про видатки та правочини зазначаються лише у разі, якщо розмір відповідного видатку (вартість предмету правочину) перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року", – йдеться у цьому пункті.

Водночас Ігор Гринів зазначив у пункті 11 електронної декларації півмільйона гривень доходу від відчуження рухомого майна і джерело доходу.

Раніше у коментарі журналістам програми "Схеми" Гринів відмовився повідомити, від продажу якої власності отримав 500 тисяч гривень.

29 вересня, за два місяці до закінчення терміну подання електронних декларацій, Гринів пропонував внести зміни до закону України про "Про запобігання корупції".

Зокрема, хотів засекретити від громадськості цілий перелік інформації про майно депутатів і чиновників, наприклад, пропонував не оприлюднювати в нових електронних деклараціях інформацію про готівку, подарунки, відомості про цінне рухоме майно і скасувати кримінальну відповідальність за помилки у деклараціях.

Теми: БПП Гринів декларація
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IP: 130.180.216.---Vladimir Omelyanov28.10.2016 22:30
І хто тепер повірить цим депутатам ? Коли біднии' народ жертвував остані гроші на нашу армію то ці жирували .
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