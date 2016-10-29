Очевидці повідомляють про сильний обстріл Авдіївки

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Субота, 29 жовтня 2016, 01:40

В Авдіївці Донецької області відбувається сильний обстріл, який розпочався близько 23.00.

Про це повідомляють місцеві жителі, інформацію підтверджують також волонтери, що перебувають на позиціях біля населених пунктів, і жителі окупованого Донецька та Макіївки, пише проект Радіо Свобода Донбас.Реалії.

За їхньою інформацією, під сильним артилерійським вогнем - Авдіївка, Оленівка, селище Трудівське та район Донецького аеропорту.

Обстріл ведеться з боку Ясинуватої, Яковлівки та Макіївки, що непідконтрольні Україні, кажуть очевидці. За словами місцевих жителів, цей обстріл найсильніший за останній час.

У штабі української воєнної операції наразі нічого не повідомляють про цей обстріл.

Раніше у п’ятницю у штабы АТО заявили про 21 обстріл з боку підтримуваних Росією сепаратистів з півночі до 18.00.

Теми: Донбас АТО бойові дії
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