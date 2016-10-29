Терористи "ДНР" планують демонтувати "Стірол" на брухт – ЗМІ

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Субота, 29 жовтня 2016, 04:04

Ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко наказав найближчим часом здійснити демонтаж виробничих потужностей одного з найбільших підприємств Донецького регіону - горлівського хімічного концерну "Стірол".

Про це з посиланням на власне поінформоване джерело, повідомляє Укрінформ.

За даними джерела, планується організувати та провести вивезення 90% обладнання та комунікацій підприємства на металобрухт до РФ.

З метою уникнення акцій протесту серед місцевого населення, процес ліквідації концерну тримається у таємниці. Бригади з демонтажу обладнання завозяться з Тореза, Сніжного, Шахтарська, повідомляє співрозмовник агентства.

Горлівський концерн "Стірол", власником якого є бізнесмен Дмитро Фірташ, до початку Росією військових дій на сході України, налічував 14 тисяч працівників. За даними місцевих ЗМІ, у липні 2016 року на підприємстві працювали 4 тисячі, а у вересні - вже дві тисячі.

У січні поточного року повідомлялося, що бойовики здійснюють демонтаж та вивозять на територію Росії виробничі потужності щонайменше шести підприємств з окупованих районів Луганської області.

Теми: "ДНР" промисловість
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