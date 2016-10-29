НАЗК заявляє про Ddos-атаку, роботу відновлено

В ніч на суботу на мережеве обладнання Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК) була здійснена Ddos-атака.

Про це повідомила голова НАЗК Наталія Корчак у Facebook.

"На даний час фіксуємо Ddos-атаку на мережеве обладнання НАЗК, що спричиняє збої в онлайн підтримці декларантів. Нажаль, листування з декларантами, технічна допомога, а також гарячі лінії заблоковані", - написала вона близько 1 години ночі.

Пізніше Корчак повідомила, що станом на 2:07 силами технічних підрозділів НАЗК вдалося відновити роботу інтернет-каналу.

"Технічна підтримка та гаряча лінія для декларантів теж відновлюють свою роботу", - написала вона, зазначивши, що вхід до реєстру здійснюється за прямим посиланням: portal.nazk.gov.ua

Корчак нагадала, що подати декларацію посадовим особам 1-го етапу декларування потрібно до 24:00 годин 30 жовтня.

Українська правда