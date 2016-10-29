Міноборони Литви видало брошуру для населення на випадок вторгнення Росії

У Литві видана нова редакція брошури з цивільної оборони з рекомендаціями на випадок російського вторгнення.

75-сторінкова брошура поширена накладом в кілька десятків тисяч примірників, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

У новій редакції буклету, який видається міністерством оборони країни, містяться поради по виживанню в умовах дикої природи.

Автори попереджають, що Росія не втратить можливості використати силу проти своїх сусідів.

Крім того, у виданні описані різні типи російських танків, амуніції і мін. Брошура поширюється через молодіжні організації, в публічних місцях і в інтернеті.

"Найважливіше - щоб громадяни були напоготові і мали волю до опору. Коли ці елементи присутні, агресору важко створити середовище для військового вторгнення", - йдеться в брошурі.

Перша її редакція була випущена в січні 2015 року.

Під час презентації видання глава Міноборони Литви Юозас Олекас заявив, що ідея підготувати населення до потенційної війни пояснюється агресією Росії в Україні і можливим нападом на Литву.

26 жовтня кількість країн НАТО, які погодилися приєднатися до формування батальйонів альянсу в Східній Європі, досягла 16-ти.

У 2017 році альянс розмістить в Східній Європі чотири батальйони: в Польщі, Естонії, Латвії та Литві.