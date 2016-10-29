Дружина Ковальчука має будинок, квартиру, землю, 3 авто і сотні тисяч євро

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Субота, 29 жовтня 2016, 10:43

Перший заступник голови адміністрації президента Віталій Ковальчук заповнив електронну декларацію, згідно з якою у нього є тільки гараж у Києві, іншим рухомим і нерухомим майном володіє його дружина.

Згідно з декларацією, у Ковальчука є гараж площею 82 кв.м. у столиці. Його зарплата за 2015 рік склала 203,4 тис.грн., банківських рахунків і готівки за ним не числиться. Ковальчук задекларував два годинники марки Zenith і Chaumet Paris, а також картину.

Його дружина є власником квартири в Києві на 200 кв.м., більше 2 тис.кв.м. землі в Обухівському р-ні, будинку в Козині Київської області на 1143 кв.м. і двох паркомісць у Києві.

У дружини Ковальчука, згідно з даними декларації, є картини, годинники, ювелірні вироби та шуба. На неї ж записані три автомобілі - Toyota RAV4 (2003 р.в.), Toyota Landcruiser (2011 р.в.) і Toyota Landcruiser (2014 р.в.).

Крім того, дружина Ковальчука є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Клініка генетики репродукції "Вікторія". На банківських рахунках у неї майже 10 тис. доларів, готівки - 300 тис. доларів, 212 тис. євро і 2,3 млн грн.

Фінансові зобов'язання за договорами страхування у дружини чиновника на 200 тис. грн.

Інтерфакс-Україна

Теми: декларація Адміністрація президента
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