Вищий спецсуд відкрив провадження про факт агресії Росії проти України

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ прийняв рішення відкрити провадження у справі про встановлення факту збройної агресії Російської Федерації проти України.

Про це йдеться в ухвалі суду від 21 жовтня 2016 року, яка не підлягає оскарженню, повідомляє проект "Відкритий суд", за заявою керівника якого Станіслава Батрина було відкрито провадження.

Справу буде розглянуто колегією суддів під головуванням судді Мазура Л.М.

Наразі Вищий суд витребував справу з Шевченківського районного суду міста Києва, який раніше прийняв рішення про відмову у задоволенні факту збройної агресії Росії проти України.

Як відомо, 12 травня 2016 року Шевченківський райсуд Києва постановив рішення про відмову в задоволенні заяви Батрина про встановлення факту збройної агресії РФ проти України, зазначивши про те, що даний факт є загальновідомий і не впливає на права громадянина. Апеляційний суд міста Києва відмовився скасовувати дане рішення.

Зазначається, що участь у даній справі беруть: заявник Батрин Станіслав, Служба безпеки України, Міністерство оборони України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України, Антитерористичний центр при СБУ, Посольство Російської Федерації в Україні, президент України в особі адміністрації президента.

За словами Батрина, метою заяви є на весь світ однозначно позиціонувати акт агресії, що має місце як у АРК Крим, так і на Сході України.

"Сьогодні ж вітчизняні політики наголошують, що Росія підтримує терористів "на сході". У дійсності - Росія, і тільки Росія присутня своїми силами на сході. Там немає так званих сепаратистів "ЛНР" чи "ДНР". Це пряме вторгнення військ РФ без оголошення війни. Тому саме такого формулювання ми прагнемо досягти в судовому рішенні", - сказав він.

Українська правда