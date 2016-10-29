ГПУ почала процедуру заочного засудження "міністра оборони ДНР"

Генпрокуратура почала процедуру заочного засудження відносно громадянина України, так званого міністра оборони терористичної організації "ДНР".

Як повідомляє в суботу прес-служба Генпрокуратури, він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України (створення та керування терористичною організацією) та ч. 1 ст. 294 КК України (організація масових заворушень).

Громадянин України Х., перебуваючи у м. Донецьк, у квітні 2014 року вступив у злочинну змову з іншими активними учасниками терористичної організації "ДНР" щодо здійснення керування збройними підрозділами цієї організації на посаді так званого командувача "народною армією "ДНР" – міністра оборони".

У подальшому громадянин Х., реалізуючи відведену йому роль керівника збройного формування терористичної організації "ДНР", 12.04.2014 організував масове заворушення, що супроводжувалось опором представникам законної влади, погромами та захопленням будівлі прокуратури Донецької області.

Шевченківський районний суд м. Києва 27.10.2016 задовольнив відповідне клопотання органу досудового розслідування, погоджене з прокурором, та надав дозвіл на здійснення стосовно підозрюваного Х. спеціального досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Українська правда