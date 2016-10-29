ГПУ почала процедуру заочного засудження "міністра оборони ДНР"

00
0
Субота, 29 жовтня 2016, 11:46

Генпрокуратура почала процедуру заочного засудження відносно громадянина України, так званого міністра оборони терористичної організації "ДНР".

Як повідомляє в суботу прес-служба Генпрокуратури, він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України (створення та керування терористичною організацією) та ч. 1 ст. 294 КК України (організація масових заворушень).

Громадянин України Х., перебуваючи у м. Донецьк, у квітні 2014 року вступив у злочинну змову з іншими активними учасниками терористичної організації "ДНР" щодо здійснення керування збройними підрозділами цієї організації на посаді так званого командувача "народною армією "ДНР" – міністра оборони".

У подальшому громадянин Х., реалізуючи відведену йому роль керівника збройного формування терористичної організації "ДНР", 12.04.2014 організував масове заворушення, що супроводжувалось опором представникам законної влади, погромами та захопленням будівлі прокуратури Донецької області.

Шевченківський районний суд м. Києва 27.10.2016 задовольнив відповідне клопотання органу досудового розслідування, погоджене з прокурором, та надав дозвіл на здійснення стосовно підозрюваного Х. спеціального досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Українська правда

Теми: "ДНР" Генпрокуратура
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Терористи "ДНР" планують демонтувати "Стірол" на брухт – ЗМІ 29 жовтня 2016, 04:04
РосЗМІ: Бойовики відклали проведення "виборів" 26 жовтня 2016, 23:48
Бойовики заявили про захоплення активістки "Правого сектору" 26 жовтня 2016, 13:13
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
АТО: 1 військовий загинув, 7 поранено
Гонтарева більшу частину своїх грошей тримає у доларах
Дружина Ковальчука має будинок, квартиру, землю, 3 авто і сотні тисяч євро
Терористи "ДНР" планують демонтувати "Стірол" на брухт – ЗМІ
Усі новини
Мовне питання

Як звичайні українці борються за мову

книги

У Британії вручили Букерівську премію американцю