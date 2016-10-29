Міністр інфраструктури тримає гроші готівкою

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заповнив електронну декларацію за 2015 рік, згідно з якою він отримав 120 тис. грн заробітної плати, 680,8 тис. грн доходу від відчуження майна, а також володіє готівковими коштами в сумі $90 тис. і EUR25 тис.

Згідно з декларацією Омеляна, він володіє квартирою в Києві площею 61,6 кв.м, земельною ділянкою у Львівській області площею 999 кв.м., гаражем площею 37,4 кв.м.

Дружина міністра - відомий дизайнер Світлана Бевза, згідно з його декларацією, володіє трьома квартирами в Києві площею 82,5 кв.м., 49,6 кв.м. і 82,5 кв.м., а також орендує офіс площею 86 кв.м.

Дружина міністра також задекларувала сережки з дорогоцінного металу, інкрустовані дорогоцінними каменями і кільце з дорогоцінного металу з діамантом.

Серед доходів Бевзи - 605,1 тис. грн доходу від підприємницької діяльності, 25,8 тис. грн соціальних виплат, 48,4 тис. грн гонорарів. Також вона має готівкою $70 тис.

Ні Омелян, ні члени його сім'ї, згідно з декларацією, як і раніше, не володіють ніякими транспортними засобами.

Інтерфакс-Україна