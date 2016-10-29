Порошенко нагородив 109 українських захисників

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Субота, 29 жовтня 2016, 16:19

Президент Петро Порошенко підписав указ про нагородження 109 військових, які брали участь у бойових діях на Донбасі.

Про це 29 жовтня повідомили у прес-службі глави держави.

Серед нагороджених 26 захисників відзначені посмертно, 83 військовослужбовці отримали поранення в зоні проведення антитерористичної операції.

Посмертно відзначено 5 захисників орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, ще 21 загиблий військовий – орденом "За мужність" ІІІ ступеня.  83 поранені бійці отримали медалі "Захиснику Вітчизни".

Зазначається, що військовослужбовці, нагороджені президентом, виконували завдання в районі Зайцевого, Авдіївки та на маріупольському напрямку. 

Українська правда 

Теми: Порошенко АТО Донбас
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