На з'їзді БПП не обговорювали кандидатуру лідера партії

00
0
Субота, 29 жовтня 2016, 14:52

Питання обрання лідера партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність", як і передбачалося, не обговорювалося на з'їзді цієї політсили в суботу.

Про це повідомив керівник секретаріату партії БПП, народний депутат Максим Саврасов журналістам в суботу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні на з'їзді не обговорювалося питання щодо керівника партії. Ми думаємо обговорити це питання на одному з наступних з'їздів", - сказав Саврасов.

Він зазначив, що для з'їзду, на якому буде обговорюватися питання обрання керівника політсили, буде орендовано більше приміщення і туди запросять журналістів.

За словами Саврасова, з'їзд прийняв рішення про участь у виборах до об'єднаних територіальних громад місцевих організацій партії, які пройдуть 4 грудня, а також в перших виборах депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів 11 і 18 грудня.

У суботу з'їзд БПП проходив в закритому режимі без представників преси.

Як повідомлялося, в серпні 2015 року з'їзд делегатів партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" обрав керівником політичної сили колишнього лідера партії "УДАР", мера Києва Віталія Кличка.

26 травня 2016 року Кличко написав заяву про складання повноважень голови партії БПП. Він повідомив, що вже передав заяву на розгляд політради і з'їзду партії. При цьому мер Києва не назвав конкретних дат.

3 червня президент Петро Порошенко заявив, що партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" розглядає кілька кандидатур на посаду нового керівника політичної сили.

Теми: БПП
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Декларація Березенка: сім'я живе з доходів дружини в орендованих будинках 29 жовтня 2016, 13:39
Гринів вказав у декларації неповну інформацію 28 жовтня 2016, 21:58
Заступник голови фракції БПП задекларував храм 28 жовтня 2016, 14:17
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Міністр фінансів задекларував $155 тисяч готівки
"Динамо" потрапило у ТОП-20 найкращих команд в історії
АТО: 1 військовий загинув, 7 поранено
Гонтарева більшу частину своїх грошей тримає у доларах
Усі новини
Хочете схуднути?

Фільми жахів можуть бути корисними

АТО

Як бійці з інвалідністю робитимуть божевільні речі