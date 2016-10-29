На з'їзді БПП не обговорювали кандидатуру лідера партії

Питання обрання лідера партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність", як і передбачалося, не обговорювалося на з'їзді цієї політсили в суботу.

Про це повідомив керівник секретаріату партії БПП, народний депутат Максим Саврасов журналістам в суботу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні на з'їзді не обговорювалося питання щодо керівника партії. Ми думаємо обговорити це питання на одному з наступних з'їздів", - сказав Саврасов.

Він зазначив, що для з'їзду, на якому буде обговорюватися питання обрання керівника політсили, буде орендовано більше приміщення і туди запросять журналістів.

За словами Саврасова, з'їзд прийняв рішення про участь у виборах до об'єднаних територіальних громад місцевих організацій партії, які пройдуть 4 грудня, а також в перших виборах депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів 11 і 18 грудня.

У суботу з'їзд БПП проходив в закритому режимі без представників преси.

Як повідомлялося, в серпні 2015 року з'їзд делегатів партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" обрав керівником політичної сили колишнього лідера партії "УДАР", мера Києва Віталія Кличка.

26 травня 2016 року Кличко написав заяву про складання повноважень голови партії БПП. Він повідомив, що вже передав заяву на розгляд політради і з'їзду партії. При цьому мер Києва не назвав конкретних дат.

3 червня президент Петро Порошенко заявив, що партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" розглядає кілька кандидатур на посаду нового керівника політичної сили.