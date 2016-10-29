Бельгія офіційно підписала угоду про ЗВТ ЄС-Канада

Заступник прем'єра та міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс підписав у суботу, 29 жовтня, угоду щодо згоди своєї країни на укладання договору про зону вільної торгівлі між ЄС та Канадою (CETA).

Про це повідомляє МЗС Бельгії.

Церемонія підписання відбулася в присутності єврокомісара з питань торгівлі Сесілії Мальмстрьом, посла Канади в Бельгії Олів'є Ніколоффа та голови бельгійсько-канадської торгової палати Жан-П'єра Танге.

Відео підписання угоди щодо згоди на ЗВТ ЄС-Канада опублікувало у Twitter МЗС Бельгії.