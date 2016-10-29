Син Порошенка задекларував півквартири, офіс, 3 авто і готівку

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Субота, 29 жовтня 2016, 16:45

Син президента, народний депутат від БПП Олексій Порошенко задекларував за 2015 рік зарплату в сумі понад 77 тис. грн, а також вказав майже 81 тис. грн як фінансування витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю.

Зарплата його дружини Юлії Порошенко становить понад 1,96 млн грн.

Згідно з електронною декларацією Олексія Порошенка, він є власником офісу у Вінниці площею 178,5 кв. м, а також частиною квартири в Києві площею 80,66 кв. м (наполовину зі своєю матір'ю Мариною Порошенко).

Нардеп задекларував три автомобілі: ГАЗ-14, 1981 р.в., BMW 320i Cabrio, 2011 р.в., і Land Rover Discovery 4.0, 2013 р.в.

Що стосується статті доходів, то, як зазначено в декларації, дружина Порошенка-молодшого, крім зарплати в сумі 1 960 088 грн, у 2015 році отримала майже 69 тис. грн страхових виплат, понад 59 тис. грн декретних та 24 628 грн відсотків.

На банківських рахунках Олексія Порошенка - EUR15 тис., у його дружини - майже 230 тис. грн, понад $205 тис. і EUR137 тис.

Нардеп також задекларував готівку: 187 тис. грн, $141 тис. і EUR88 тис.

Інтерфакс-Україна

Теми: Порошенко декларація
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