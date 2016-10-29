Новий глава АП має 800 тисяч від продажу майна і 5 гривень у банку

00
0
Субота, 29 жовтня 2016, 18:16

Новий глава Адміністрації президента, екс-глава Харківської ОДА Ігор Райнін задекларував дохід від відчуження нерухомого майна у сумі 795,4 млн. грн, 30 тис. доларів, 15 тис. євро та 200 тис. гривень готівкових коштів. 

Дані про майновий стан чиновник розмістив у своїй електронній декларації за 2015 рік. 

Зокрема, у минулому році Райнін вказав дохід за основним місцем роботи в АП у сумі 16,376 тис. грн, 111,794 тис. грн. - зарплату у ХОДА.

На рахунках у банках родина Райніна має 2589 доларів, 10 тис. доларів та 50 тис. грн. Також Райнін вказав 5 грн., які він тримає в "Укргазбанку", 17 грн, які тримає у банку "Східно-Український банк Грант" його син та матеріальну допомогу дружини у сумі 1710 грн від "ТОВ УНВЦ Охорона праці", де вона володіє 10% загального капіталу. 

За даними декларації, Райнін є доцентом кафедри загальноправових дисциплін, але працює за сумісництвом на безоплатній основі. 

У власності родини Райніних - три квартири, усі у Харкові, одна належить главі АП, ще дві декларують його син та дружина. 

Транспортних засобів, цінних паперів чи корпоративних прав у декларації не вказано. 

Українська правда 

Теми: декларація Адміністрація президента Райнін
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Очільник ДФС Насіров показав мільйони готівки, 5 квартир і "ювелірку" 29 жовтня 2016, 17:31
Син Порошенка задекларував півквартири, офіс, 3 авто і готівку 29 жовтня 2016, 16:45
Кононенко показав 77 тисяч зарплати і нерухомості на понад 1,8 мільярди 29 жовтня 2016, 16:13
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
КПВВ у зоні АТО переходять на "зимовий" графік роботи
Мобільна група ДФС потрапила під обстріл на Луганщині, 3 поранених
Міністр фінансів задекларував $155 тисяч готівки
"Динамо" потрапило у ТОП-20 найкращих команд в історії
Усі новини
БЖ.Їжа

Чим заїдати осінню нудьгу

ЛГБТ-кіно

Багатогранність людського досвіду: ЛГБТ-кіно в Україні і світі