Новий глава АП має 800 тисяч від продажу майна і 5 гривень у банку

Новий глава Адміністрації президента, екс-глава Харківської ОДА Ігор Райнін задекларував дохід від відчуження нерухомого майна у сумі 795,4 млн. грн, 30 тис. доларів, 15 тис. євро та 200 тис. гривень готівкових коштів.

Дані про майновий стан чиновник розмістив у своїй електронній декларації за 2015 рік.

Зокрема, у минулому році Райнін вказав дохід за основним місцем роботи в АП у сумі 16,376 тис. грн, 111,794 тис. грн. - зарплату у ХОДА.

На рахунках у банках родина Райніна має 2589 доларів, 10 тис. доларів та 50 тис. грн. Також Райнін вказав 5 грн., які він тримає в "Укргазбанку", 17 грн, які тримає у банку "Східно-Український банк Грант" його син та матеріальну допомогу дружини у сумі 1710 грн від "ТОВ УНВЦ Охорона праці", де вона володіє 10% загального капіталу.

За даними декларації, Райнін є доцентом кафедри загальноправових дисциплін, але працює за сумісництвом на безоплатній основі.

У власності родини Райніних - три квартири, усі у Харкові, одна належить главі АП, ще дві декларують його син та дружина.

Транспортних засобів, цінних паперів чи корпоративних прав у декларації не вказано.

Українська правда