За добу до дедлайну у системі майже 95 тисяч декларацій - РПР

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Субота, 29 жовтня 2016, 18:46

Станом на вечір 29 жовтня на сайті НАЗК зафіксовано 94 836 щорічних декларацій посадовців. 

Про це повідомили у РПР ("Реанімаційний пакет реформ").

За даними РПР, за добу кількість поданих документів збільшилася на 14 500.

"Загалом  на веб-сайті НАЗК міститься 108 462 різних документів: декларації та документи з виправленнями", - йдеться у повідомленні. 

Українська правда 

Теми: декларація НАЗК
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