За добу до дедлайну у системі майже 95 тисяч декларацій - РПР

Станом на вечір 29 жовтня на сайті НАЗК зафіксовано 94 836 щорічних декларацій посадовців.

Про це повідомили у РПР ("Реанімаційний пакет реформ").

За даними РПР, за добу кількість поданих документів збільшилася на 14 500.

"Загалом на веб-сайті НАЗК міститься 108 462 різних документів: декларації та документи з виправленнями", - йдеться у повідомленні.

Українська правда