За добу до дедлайну у системі майже 95 тисяч декларацій - РПР
Станом на вечір 29 жовтня на сайті НАЗК зафіксовано 94 836 щорічних декларацій посадовців.
Про це повідомили у РПР ("Реанімаційний пакет реформ").
За даними РПР, за добу кількість поданих документів збільшилася на 14 500.
"Загалом на веб-сайті НАЗК міститься 108 462 різних документів: декларації та документи з виправленнями", - йдеться у повідомленні.
Українська правда
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