Шуфрич задекларував 25 млн грн готівки, старовинні книги й ікони

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Субота, 29 жовтня 2016, 21:31

Депутат Верховної Ради від фракції "Опозиційний блок" Нестор Шуфрич в 2015 році задекларував 25 млн грн готівкою, 71 старовинну книгу та 51 ікону та фарфор.

Згідно з декларацією, Шуфричу належить колекція живопису, що складається з 287 одиниць, колекція старовинного фарфору зі 121 предмету, колекція з 17 годинників, колекція вогнепальної зброї, що складається зі 156 одиниць, а також колекція холодної зброї з 568 одиниць.

Окрім цього, у власності нардепа колекція геральдики різних періодів, що складається з 438 одиниць, колекція антикварної бронзової скульптури та камінних годинників з 37 одиниць, а також колекція старовинних книжок та ікон.

За 2015 рік Шуфрич отримав 74 тис 942 грн зарплати та 80 тис 559 грн  коштів, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень.

Також нардеп отримав 7 тис 332 грн і 247 грн процентів, 342 тис 500 грн доходу від відчуження нерухомого майна та 4 млн 500 тис грн від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.

Шуфрич задекларував подарунок в не грошовій формі від свого сина Олександра вартістю 10 млн 966 тис 694 грн.

На його банківських рахунках розміщено 46 тис 102 грн, 7 тис 555 доларів, а також 3 тис 966 євро.

Готівкою він тримає 25 млн грн, 4 млн 230 тис доларів і 3 млн 750 тис євро.

Нардеп задекларував чоловіче хутрове пальто Brioni, п’ять пар запонок, його сину Івану належить наручний годинник Rolex Daytona Stainless Steel White Dial.

У власності нардепа дев’ять квартир (35,6; 68,2; 467,10; 83,90; 128,20; 308,60; 122,4; 68,80; 65,80 кв.м). Сім квартир розташовані в Києві, дві – в Ужгороді. Йому належить три легкових авто – Land Rover  Defender 2008 року випуску, Mercedes-Benz  G350 2013 року випуску і Toyota 4 Runner 2012 року випуску.

Також Шуфричу належить два будинки площею 701,5 кв.м і 336,3 кв.м, що розташовані в поселку Козин Київської області та Ужгороді відповідно. Також нардеп задекларував садовий (дачний) будинок в селищі Козин Київської області площею 400 кв.м і базу відпочинку площею 969 кв.м в селі Кам’яниця Закарпатської області.

У власності Шуфрича три нежитлових приміщення площею 198,80; 228,70 і 61,2 кв.м, а також чотири гаражі площею 19; 18,7; 13,3 і 13,3 кв.м.

Окрім цього, йому належить шість земельних ділянок. Дві з них площею 1500  і 7250 кв.м розташовані в селищі Козин Київської області. Ще дві площею 7150 і 1690 кв. м – у селі Кам’яниця Закарпатської області. Одна ділянка площею 4700 кв.м розташована в Ужгороді, ще одна площею 78525,30 кв.м в Києві.

Українська правда

Теми: Шуфрич декларація
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IP: 78.111.190.---Vladimir Omelyanov29.10.2016 21:51
І цеи' мерзотник про якусь справедливість говорить і це в бідніи' країні ,де стільки бідних людеи' та і хто повірить , що все вони декларують , країна абсурду .
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