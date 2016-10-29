Турчинов показав $735 тисяч готівки, 27 стародруків та авторські права на "Тіньову економіку"

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Субота, 29 жовтня 2016, 23:29

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олександр Турчинов задекларував $758 тис. у банках та $735 тисяч готівкою, 27 старовинних церковних книг, 12 картин та авторські права на літературні твори і монографії. 

Відповідні відомості містяться у електронній декларації посадовця за 2015 рік. 

Зокрема, у власності Турчинова - старовинні Біблії, Євангелія, Апостоли та Трефологіони, оціночна вартість яких та дата набуття права власності не вказується. 

Серед творів, авторське право на які задекларовано - художній фільм та літературний твір "Ілюзія страху", твори "Свідоцтво", "Таємна вечеря", "Пришестя", та низка монографій на тему тіньової економіки.

Також секретар РНБО повідомив про отримання зарплати у сумі 199 999 грн, власність авто TOYOTA  HIGHLANDER 2013 р.в. та спільну власність  з дружиною - проценти в "Ощадбанку" на суму 1 453 404 грн. 

На банківських рахунках Турчинов має у спільній власності з дружиною 49925 грн, 758 306 доларів та 9 996 євро.  Окрім того дружина Турчинова також задекларувала спільні кошти у банках - 1662 євро, 5317 грн. 

За даними декларації, Турчинов має готівкою $735 тисяч, 55 тисяч євро та 250 тисяч гривень.

Українська правда 

Теми: декларація
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Коментарі — 2
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IP: 178.94.225.---sergrus30.10.2016 00:50
Интересно, он это все украл за последние три года, будучи великим патриотом, или кое-что еще в бытность членом КПСС прихватил?
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IP: 109.206.32.---Eugene_B30.10.2016 00:28
Так ось хто автор тіньової економіки!
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