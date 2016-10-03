МЗС намагається отримати доступ до затриманого в Росії журналіста

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Понеділок, 3 жовтня 2016, 01:15

МЗС з'ясовує обставини затримання журналіста національного інформаційного агентства "Укрінформ" Романа Сущенка у Москві, а також питання доступу до нього українських консулів.

Про це речниця МЗС України Мар'яна Беца повідомила на своїй сторінці в Twitter.

"Терміново з'ясовуємо обставини затримання журналіста "Укрінформу" в РФ, в т.ч. питання негайного доступу українських консулів", - написала вона.

Як повідомлялося, у Москві затримано та поміщено до СІЗО "Лефортово" спеціального кореспондента Національного інформаційного агентства "Укрінформ" Романа Сущенка. Його звинувачують у шпигунстві.

Теми: ЗМІ Росія МЗС
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