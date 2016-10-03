Суд у Москві починає слухання по суті справи про вбивство Нємцова

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Понеділок, 3 жовтня 2016, 03:53

У Московському окружному військовому суді Росії в понеділок, 3 жовтня, розпочинаються слухання по суті справи про вбивство Бориса Нємцова.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Питання про вину підсудних розглядатимуть присяжні, колегію яких сформували наприкінці вересня.

Участі присяжних домагалися п’ятеро підсудних: Заур Дадаєв, брати Анзор і Шадід Губашеви, Хамзат Баха і Темірлан Ескерханов. Усі вони звинувачуються в скоєнні найманого вбивства у складі організованої групи та незаконному придбанні, носінні, перевезенні й зберіганні вогнепальної зброї. Звинувачення про причетність до вбивства Нємцова підсудні відкидають.

Дочка Бориса Нємцова Жанна, визнана у справі потерпілою, раніше заявила про провал слідства, зокрема й тому, що слідство відмовилося визнавати зв'язок між вбивством Бориса Нємцова і його політичною і громадською діяльністю.

Захист підсудних заявляє невдоволення якістю роботи слідчої групи.

Колишній віце-прем’єр Росії, критик дій Кремля Борис Нємцов був убитий в центрі Москви 27 лютого 2015 року. За звинуваченням у вбивстві 8 березня минулого року були заарештовані п’ятеро осіб. Слідство вважає замовником і організатором вбивства колишнього бійця батальйону "Північ" МВС Чечні Руслана Мухудінова, який залишається на волі.

Теми: Росія Нємцов
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