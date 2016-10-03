Соратники Трампа кажуть, що він геній, якщо не платив податки 18 років

Соратники кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа вважають його генієм - в разі, якщо той дійсно примудрявся не платити прибутковий податок протягом 18 років.

Про це пише BBC.

Як стверджує газета New York Times, у неї є документи, які свідчать, що Дональд Трамп в 1995 році заявив в декларації по федеральному прибуткового податку про збитки в розмірі 915 млн доларів.

Фінансові втрати бізнесмена були нібито настільки великі, що він на законних підставах міг протягом 18 років не платити податок.

Представники передвиборного штабу Трампа заявили, що газета отримала документи незаконно, але не стали спростовувати їх зміст.

Губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті відгукнувся про статтю New York Times як про "дуже хорошу історії, яка демонструє обдарованість Трампа".

Як заявив Крісті в інтерв'ю телеканалу Fox News, публікація зайвий раз доводить, що саме Трамп краще за інших впорається з завданням полегшення податкового тягаря для простого народу.

Колишній мер Нью-Йорка, а нині один з найближчих радників республіканського кандидата Рудольф Джуліані також назвав Трампа геніальним, якщо той зумів не платити прибутковий податок настільки довгий час.

"Безліч бідних людей користується лазівками в законодавстві і не платять податків. В його випадку цього теж податкові лазівки", - пояснив Джуліані в ефірі телеканалу NBC.