Російський адвокат українського журналіста намагається до нього пробитися

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Понеділок, 3 жовтня 2016, 09:00

Захисник українського затриманого в РФ журналіста Романа Сущенка - Марк Фейгін уже прибув в Лефортово.

Про це він написав у своєму Твіттері.

"Я у в'язниці Лефортово. З відвідинами підзахисних в цьому СІЗО реальна катастрофа. За тиждень вперед адвокати розігрують право на вхід", - написав він.

Також Фейгін висловив сподівання, що "органи ФСБ не чинитимуть йому перешкод до зустрічі з довірителем Романом Сущенком і забезпечать його право на захист".

У той же час в МЗС "Українській правді" сказали, що намагаються отримати інформацію про затримання Сущенка. У МЗС нагадали, що вони не були повідомлені про його затримання і дізналися про нього лише в неділю.

Сущенко - паризький кореспондент видання Укрінформ, прибув до Росії у приватних справах.

У РФ його затримали і звинуватили в шпигунстві.

Інформація про затримання Сущенка стала відомою завдяки російським правозахисникам, які випадково дізналися про те, що український журналіст утримується в російській в'язниці.

В Укрінформі заявили, що всі звинувачення "в шпигунстві" на адресу Романа Сущенка, журналіста з багаторічною бездоганною професійною репутацією, акредитованого в одній з найвпливовіших країн Євросоюзу, яка до того ж є учасницею "нормандського формату", можуть розцінюватися лише як ще один зухвалий і неправомірний акт з боку РФ щодо українських громадян.

Українська правда

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