Каськів вніс заставу і вийшов на волю – ГПУ
Колишній керівник Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами часів Януковича Владислав Каськів у Панамі вніс заставу та вийшов на волю.
Про це розповів заступник генерального прокурора Євген Єнін в інтерв'ю "Українським новинам", оприлюдненому у понеділок.
"Каськів вийшов кілька годин тому (30 вересня). Застава внесена", – сказав він.
У своєму коментарі у Facebook Єнін уточнив, що розмір застави - 600 тисяч доларів. Та зазначив, що Каськів залишається під наглядом панамської влади:
У той же час заступник Луценка не повідомив, чи буде заарештовано майно Каськіва в Панамі, пославшись на таємницю слідства.
"На даний момент це таємниця слідства. По-друге, після того як ми з'ясуємо весь перелік рухомого або нерухомого майна, яке знаходиться у власності Каськіва або пов'язаних з ним людей на території Панами, ми визначимося – вимагати арешту майна або внесення застережень стосовно можливості відчуження того чи іншого майна в Панамі", – сказав Єнін.
"Це непросте питання. Якщо ми намагаємося щось заарештувати, то ми повинні розуміти, що всі витрати, пов'язані з цим, будуть покладені на нашу державу. Потрібно зробити все мудро, щоб уникнути зайвого навантаження на український бюджет", – зазначив заступник генпрокурора.
Щодо того, як просувається питання надання політичного притулку Каськіву, Єнін повідомив наступне:
"На даному етапі у панамської сторони є півроку для розгляду клопотання про надання політичного притулку. Ми навмисне не намагаємося піднімати шум, щоб українську владу не звинувачували в спробах тиску на владу Панами".
Як відомо, Каськіва затримали у Панамі в ніч на 8 вересня.
Згодом стало відомо, що Каськів подав клопотання про політичний притулок у Панамі.
Екс-голову Держінвестпроекту підозрюють у розкраданні державних коштів в 2012-2013 роках – 7,5 млн гривень за укладеним договором про надання рекламних послуг з ТОВ "Глорія", як виявилося фіктивних.
Також повідомлялося, що за офшорами, на які виводилися гроші з Агентства Національних проектів, яке очолював Владислав Каськів стоять Сергій Льовочкін та Іван Фурсін.
У прес-службі Льовочкіна спростовують інформацію програми "Слідство.Інфо" щодо офшорів
У ГПУ раніше повідомляли, що запропонують Каськіву угоду зі слідством.