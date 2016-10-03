ГПУ: частину справи Лазаренка вивезла банда Януковича

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Понеділок, 3 жовтня 2016, 10:29

Частина справи екс-прем'єра Павла Лазаренка була вивезена за кілька днів до Революції Гідності.

Про це заявив заступник генерального прокурора Євген Єнін в інтерв'ю "Українським новинам", оприлюдненому в понеділок.

"Лазаренко відбув термін покарання в рамках вироку суду США. У той же час триває цивільний процес – США проти Лазаренка. США мають підстави отримати перемогу в рамках цього процесу і конфіскувати кошти екс-прем'єра", – повідомив Єнін.

Заступник генпрокурора також поспішив "спростувати інсинуації, які почали проникати в українські ЗМІ про нібито бездіяльність українських компетентних органів у цій справі".

"Ми знаходимося в тісному контакті з партнерами. Ми розслідуємо кримінальне провадження, яке налічує понад 30 тисяч томів. Значна частина цієї справи була вивезена бандою Януковича за кілька днів до Революції Гідності. Це окремі епізоди справи", – зазначив Єнін.

На запитання, в зв'язку з чим то було зроблено, представник ГПУ відповів:

"Про це краще запитати у них".

Єнін запевнив, що українська сторона намагається добитися повернення частини грошей, які вкрав Лазаренко:

"Ми знаходимося в постійному діалозі з США. По-перше – Україна постраждала від його злочинів, по-друге – ми країна, яка активно сприяла встановленню істини у цій справі і, безумовно, ми претендуємо якщо не на всі ці гроші, то, принаймні, на значну їх частину".

Заступник генпрокурора зазначив, що українська сторона "активно рухається в цьому процесі".

Єнін не став уточнювати, про яку суму може йти мова, зазначивши, що це передчасно.

Лазаренко в 2004 році був засуджений в США за звинуваченням у відмиванні грошей. Після виходу з в'язниці в листопаді 2012 року, він знаходився в центрі ув'язнення Імміграційної і митної поліції США, яка відмовляється сказати, коли випустила його на свободу.

Ім'я Лазаренка також фігурує в "панамських паперах" разом з Юлією Тимошенко та її чоловіком.

Сам же Лазаренко заявляє, що він бідний безробітний, який не має ніякого доходу. У судових документах, поданих ним, говориться, що він заборгував колишньому адвокату $100 тисяч і живе виключно на зарплату дружини.

У липні 2016 року видання The New York Times писало, що 63-річний Лазаренко живе в Каліфорнії зі своєю молодою дружиною і няньчить трьох маленьких дітей.

Один з найбільших корупціонерів в історії України чекає рішення США про надання йому політичного притулку.

Теми: Лазаренко Генпрокуратура
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