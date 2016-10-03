Клімкін підніме питання журналіста Сущенка в Раді Європи

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Понеділок, 3 жовтня 2016, 10:59

Міністр закордонних справ Павло Клімкін під час візиту в Страсбург на дні українських реформ в Раді Європи підніме питання затриманого в РФ кореспондента агентства "Укрінформ" Романа Сущенка.

Про це розповіла в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" речник МЗС Мар'яна Беца.

"Міністр закордонних справ Павло Клімкін має намір підняти питання про затримання в Росії журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка в ході візиту до Ради Європи ", – сказала вона.

Беца зазначила, що МЗС з'ясовує обставини затримання журналіста, а також можливість доступу до нього консулів.

Вона поінформувала, що МЗС перебуває на зв'язку з родичами затриманого журналіста.

Сущенко – власний кореспондент інформаційного агентства "Укрінформ" у Франції. Агентство називає це затримання спланованою провокацією.

ФСБ Росії називає Сущенка полковником українського Головного управління розвідки. 1 жовтня він був заарештований московським судом на два місяці.

Інтереси Сущенка буде представляти адвокат Марк Фейгін.

Теми: ЗМІ Росія
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