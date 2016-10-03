МЗС РФ каже, що Сущенко не просив про акредитацію
Російський МЗС заявляє, що український журналіст Роман Сущенко не звертався до них за акредитацією та нічого не сказав про те, що українець був в РФ з приватною поїздкою.
Про це йдеться в коментарі МЗС РФ, поширеному РИА Новости.
"Сущенко знаходився на території Росії без журналістської акредитації МЗС Росії, яка видається всім іноземним кореспондентам, що працюють в цій якості в Росії", - розповіли в департаменті інформації і друку МЗС.
Як пояснили дипломати, "за отриманням цієї акредитації він не звертався, хоча, якщо збирався працювати як журналіст, зобов'язаний був це зробити".
"Сущенко не виконував на території Росії журналістських функцій", - підкреслили в МЗС.
Раніше повідомлялося, що Сущенко знаходився в РФ з чесної поїздкою.