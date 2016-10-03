У Москві починають слухати справу про вбивство Нємцова

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Понеділок, 3 жовтня 2016, 12:03

У Московському окружному військовому суді починаються слухання за суттю справи про вбивство Бориса Нємцова, звинувачуваних доправили до суду.

Підсудних п'ятеро, передає "Радіо Свобода".

Заур Дадаєв, брати Анзор і Шадід Губашеви, Хамзат Бахаєв і Темірлан Ескерханов звинувачуються у вчиненні вбивства за наймом у складі організованої групи й незаконному придбанні, носінні, перевезенні й зберіганні вогнепальної зброї.

Усі вони заявляють про свою непричетність до вбивства опозиційного російського політика.

Питання про винуватість підсудних довірено розглядати присяжним. Цього домагалися підсудні.

Біля будівлі суду активісти опозиції проводять одиночні пікети з вимогою відправити справу на дослідування, а також допитати главу Чечні Рамзана Кадирова.

Частина звинувачуваних були співробітниками силових структур у Чеченській республіці.

Офіційна версія звинувачення викликає багато питань у потерпілої сторони, невдоволеної тим, що слідство відмовилося визнавати зв'язок між убивством Бориса Нємцова і його політичною й громадською діяльністю.

На лаві підсудних немає підозрюваних замовників і організаторів злочину.

Опозиційний політик Борис Нємцов був убитий на Великому Москворецком мосту в Москві в ніч на 28 лютого 2015 року.

Теми: Нємцов Росія
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