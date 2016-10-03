Суд продовжив відсторонення від посади патрульного Олійника

Суд продовжив термін відсторонення від посади патрульного поліцейського Сергія Олійника, якого підозрюють у вбивстві 17-річного підлітка в ході переслідування автомобіля BMW в ніч на 7 лютого в Києві, до 17 листопада.



Про це "Українським новинам" повідомила в понеділок спікер прокуратури Києва Надія Максимець.



"Суд задовольнив клопотання прокуратури Києва і продовжив термін відсторонення від посади до 17.11", – сказала вона.



За словами Максимець, термін відсторонення продовжено в рамках терміну досудового розслідування.



Як повідомлялося, раніше Печерський районний суд Києва відпустив патрульного Олійника під особисте зобов'язання до 31 жовтня.

Як відомо, в ніч на 7 лютого 2016 року патрульна поліція в Києві застосувала зброю під час переслідування BMW, пасажири якого сіли в машину з алкоголем і не реагували на заклики зупинитися.

В результаті 17-річний пасажир Михайло Медведєв отримав поранення і пізніше помер.

Патрульний інспектор Сергій Олійник, який застосував зброю для затримання автомобіля-порушника в Києві, підкреслив, що випадково влучив у пасажира.

Прокуратура повідомила йому про підозру у вбивстві пасажира BMW. Олійник був узятий під варту. Пізніше суд відпустив його під цілодобовий домашній арешт.

Головним винуватцем смерті підлітка прокуратура вважає водія автомобіля BMW, який знаходився в стані наркотичного сп'яніння.