За добу в зоні АТО 1 боєць загинув, 2 поранено – штаб

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Понеділок, 3 жовтня 2016, 12:36

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий загинув, 2 отримали поранення.

Про це на традиційному брифінгу у понеділок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок активних бойових дій 1 військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення", – сказав полковник.

В коментарі "Українській правді" Лисенко уточнив, що цих втрат сили АТО зазнали внаслідок ворожих обстрілів: 1 боєць загинув в районі н.п. Кримське, 2 солдат зазнали поранень під Авдіївкою.

Оновлюється…

Теми: АТО
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