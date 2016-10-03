Бойовики посилили обстріли, план із розведення сил під загрозою – штаб

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Понеділок, 3 жовтня 2016, 12:54

Обстановка в районі проведення АТО загострюється, противник розширює географію бойових дій та активно застосовує важке озброєння.

Про це на брифінгу 3 жовтня повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

За словами полковника, це ставить під загрозу реалізацію плану про розведення сил і засобів сторін на визначених ділянках лінії зіткнення..

На луганському напрямку окупанти поновили обстріли в районі Кримського. Незаконні збройні формування активно застосовували міномети різних калібрів, випустивши по наших позиціях понад 130 мін. Ця серія обстрілів тривала більше 4 годин.

Також, як і раніше, неспокійно у Станиці Луганській та Попаснянському районі. На цих рубежах бойовики стріляли лише в темну пору доби. Вже після 23 години противник двічі застосовував міномети у Новоолександрівці, проте ці обстріли були не такими потужними, як у Кримському, зазначив Лисенко.

Всього минулої доби на луганському напрямку відбулося 16 ворожих обстрілів, зокрема 6 – з важкого озброєння.

Як і раніше, активні бойові дії тривають а ділянці фронту Зайцеве – Авдіївка на Донеччині.

Всього за добу на донецькому напрямку відбулося 12 ворожих обстрілів, 3 з них– з  важкого озброєння.

На маріупольскому напрямку окупанти продовжують обстріли наших позицій у Мар’їнці та на ділянці фронту Павлопіль – Широкине.

Окрім різноманітних видів легкого озброєння, окупанти використовували БМП. Українські війська були змушені відкривати вогонь у відповідь, зазначив речник АТО.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку було зафіксовано 20 ворожих обстрілів.

У неділю на луганському напрямку в районі Щастя спостерігалося 2 польоти ворожих БПЛА.

У районі Кіровська відмічено діяльність групи радіоелектронної розвідки противника.

Як відомо, 21 вересня в Мінську було підписано угоду, згідно з якою українські сили, а також бойовики відводять озброєння від лінії розмежування на трьох ділянках - у районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте і Петровське. Угода набула чинності 22 вересня. Вона повинна бути виконана протягом 13 днів за умови, що 7 днів в цих районах буде дотримуватися режим тиші.

Разом з тим у звітах ОБСЄ продовжували фіксувати обстріли в зазначених районах.

1 жовтня на околиці м.Золоте відбулося відведення військ на визначені представниками ОБСЄ конкретні рубежі.  На Луганщині після розведення військ бойовики із гранатометів відкрили вогонь неподалік н.п.Новоолександрівка

В "ДНР" та "ЛНР" заявили про зрив відведення сил та озброєння у районі Петровського (Донецька область) та н.п. Станиця Луганська (Луганська обл.), при цьому  повідомили, що в районі н.п. Золоте відведення озброєння почалося. 

2 жовтня у "ДНР" заявили, що не будуть відводити сили і засоби з н.п. Петрівське, як вирішила контактна група по Донбасу на переговорах у вересні, поки українські силовики не зроблять цього.

При цьому у місії ОБСЄ регулярно заявляють, що роботі спостерігачів чинять перешкоди, зокрема йдеться про небезпеку через мінування територій.

3 жовтня бойовики також знову зірвали заплановану Skype-конференцію Тристоронньої контактної групи з питання дотримання режиму припинення вогню на сході України.

Українська правда

Теми: АТО Донбас
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IP: 95.132.10.---kerubino03.10.2016 13:51
Який може бути план і договір з террористами Путіна ,якщо наші війська відійдуть ,то це кодло займе залишену територію .Невже наших переговорників і виконавців не навчив Іловайск ,чи знову хочуть щоб в котлах гинули наші воіни ,а відповідати ніхто не буде ,може своіх синів влада туди пошле ,замість того щоб ховати іх за границями .
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