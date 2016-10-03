Медіаорганізації вимагають звільнити Сущенка

"Репортери без кордонів" закликають Росію негайно звільнити журналіста українського інформаційного агентства "Укрінформ" Романа Сущенка, якого затримали за звинуваченням у "шпигунстві" в Москві 30 вересня.

Про це "Укрінформу" заявила представниця "Репортерів без кордонів" в Україні Оксана Романюк.

"Репортери без кордонів" закликають до негайного та безумовного звільнення українського журналіста і зняття всіх звинувачень, висунутих проти нього", – сказала Романюк.

"Оскільки звинувачення у "шпигунстві" на адресу Романа Сущенка, який працює журналістом "Укрінформу" з 2002 року, виглядають абсолютно надуманими, сам факт затримання був прихованим, і навіть про рішення суду арештувати журналіста на 2 місяці всі дізналися тільки сьогодні, все це можна розцінювати як зухвалу спробу тиску Росії на українських журналістів. Російська сторона вчергове порушила міжнародні зобов'язання та права людини", – додала вона.

У свою чергу незалежна медіа-профспілка України вважає, що Сущенка викрали російські спецслужби.

Про це сказано в заяві НМПУ, передають "Українські Новини".

"Ситуація абсолютно ганебна і груба, це не просто арешт журналіста, а цинічна спланована акція російської влади. Журналіст був затриманий 30 вересня, а про його затримання правозахисники випадково довідалися лише 2 жовтня", – цитується в заяві голова НМПУ Ігор Чайка.

На його думку, йдеться про сплановане викрадення російськими спецслужбами громадянина України, що прибув у Росію в особистих справах.

"Таким чином російська влада розправляється з кожним журналістом, який дозволяє собі критикувати її, тому ніхто не може почувати себе в безпеці, бо якщо такі злочини вважаються толерантними в Росії, то вони цілком можливі й за її межами", – зазначив Чайка.

Як відомо, Сущенко ­ паризький кореспондент видання Укрінформ, прибув до Росії у приватних справах.

У РФ його затримали і звинуватили в шпигунстві. В понеділок ФСБ РФ заявило, що Сущенко - кадровий полковник ГУР України, який збирав інформацію, "що становить державну таємницю і стосується діяльності Збройних Сил і військ Національної гвардії Росії, витік якої за кордон міг завдати шкоди обороноздатності держави".

У Головному управлінні розвідки називають фейком заяву ФСБ Росії про те, що Сущенко є розвідником цього відомства.

У понеділок стало відомо, що Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенка на 2 місяці.

Українська правда