Племінника Генсека ООН засудили за шахрайство

00
0
Понеділок, 3 жовтня 2016, 13:53

Суд у Сеулі присудив племіннику Генсека ООН Пан Гі Муна заплатити $590 тисяч компенсації одній з південнокорейських фірм.

Про це у понеділок повідомляє Koreatimes.

Таким чином суд визнав його винним у шахрайстві.

За даними слідства, Пан Чу Хен в 2014 пообіцяв компанії Keangnam Enterprises організувати продаж хмарочоса у В'єтнамі уряду Катару, отримавши за передбачуване сприяння грошову винагороду.

При цьому він заявив, що скористається своїми родинними зв'язками, щоб безпосередньо зв'язатися з еміром Катару.

За інформацією звинувачення, Пан Чу Хен сфабрикував документи, в яких влада Катару нібито висловили намір придбати об'єкт нерухомості, що належав компанії.

У березні 2015 року компанія оголосила про банкрутство, а її голова Ван Санг-Йонг вчинив самогубство через місяць на тлі звинувачень у розтраті.

Відзначається, що вирок був винесений заочно.

Теми: ООН гроші Схід
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Конфлікт у Сирії: ООН та ЄС закликали дозволити вивезти хворих та поранених 2 жовтня 2016, 20:25
Розслідувати атаку на гумконвой під Алеппо буде особлива комісія ООН 1 жовтня 2016, 07:19
Росія на місяць очолить РБ ООН 1 жовтня 2016, 05:47
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Бойовики зірвали відеоконференції і відведення військ - Геращенко
Бойовики посилили обстріли, план із розведення сил під загрозою – штаб
За добу в зоні АТО 1 боєць загинув, 2 поранено – штаб
Геращенко: Кремль зриває Мінський процес
Усі новини
Бувай, "Розетта"!

Чого досяг космічний апарат за 12 років досліджень комети Чурюмова-Герасименко

Аптечки та патрони

Що возять волонтери на фронт на третьому році війни