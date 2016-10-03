Яценюк, Кличко і Москаль ігнорують виклики на допит – ГПУ

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Понеділок, 3 жовтня 2016, 13:58

Екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, мер Києва Віталій Кличко та голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль ігнорують виклики на допит у рамках розслідування "майданівських справ".

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" начальник управління спецрозслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк,

"Яценюк, Кличко та Москаль виклики ігнорують, немає контакту з самими особами", - сказав він, додавши, що повістки направляли, але явок не було, а помічники цих людей переносили дати допитів.

Так само в ГПУ чекають, поки з'явиться "вікно" у розкладі Петра Порошенка.

"Президент України на допит ще не приходив, ми всі чекаємо на "вікно" в його графіку", – повідомив Горбатюк.

Теми: Генпрокуратура Євромайдан Яценюк Кличко Москаль
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