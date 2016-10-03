Звинувачувані в убивстві Нємцова перед присяжними провину не визнали

246 переглядів
0
Понеділок, 3 жовтня 2016, 14:12

П'ятеро звинувачуваних у вбивстві російського політика Бориса Нємцова заявили на засіданні Московського окружного військового суду про свою невинуватість.

Про це Заур Дадаєв, Анзор і Шадід Губашеви, Темірлан Ескерханов і Хамзат Бахаєв заявили після оголошення звинувачувального висновку, повідомляє РБК.

Держзвинувач Марія Семененко перед присяжними заявила, що заступник командира батальйону "Сєвєр" Дадаєв, його родичі – брати Губашеви, їхні знайомі Ескерханов і Бахаєв, а також ще один член батальйону "Сєвєр" Беслан Шаванов убили Нємцова на замовлення Руслана Мухутдінова – у минулому водія командира "Сєвєра" Руслана Геремеєва.

Шаванов загинув при затриманні у березні 2015 року. Мухутдінов перебуває у розшуку.

За словами Семененко, мотивом убивства були гроші – 15 млн руб., які пообіцяв звинувачуваним заплатити Мухутдінов.

"Вони погодилися й одразу об'єдналися в організовану групу", – сказала прокурор.

Вона додала, що організована група вирізнялася згуртованістю, наявністю дружніх і родинних зв'язків, розподілом ролей і чітким планом.

Прокурор повідомила, що Мухутдінов зняв квартиру для учасників справи на Вєєрній вулиці у Москві, надав їм свій автомобіль – Mercedes ML із номером 007 і купив мобільні телефони, які використовувалися для конспірації – "бойові слухавки".

За версією слідства, виконавцями керував Дадаєв, а звинувачувані збирали про Нємцова відомості через інтернет і встановили стеження за ним. Для стеження вони використовували автомобіль ZAZ Chance, який пізніше використовувався й під час убивства, сказала Семененко.

Вона розповіла, що в день убивства, 27 лютого 2015 року, за Нємцовим стежили Губашев-старший і Шаванов – вони побачили його за вечерею в одному з ресторанів у ГУМі з українською моделлю Ганною Дурицькою.

За словами Семененко, звинувачувані побачили їх через скляні вікна, дочекалися, доки пара покине ресторан, і подзвонили Дадаєву, скориставшись конспіративним телефоном.

Згідно з матеріалами справи, Дадаєв наздогнав Нємцова і його супутницю на Великому Москворецькому мосту й розстріляв політика у спину.

Як пояснила Семененко, Дадаєв зробив не менше 6 пострілів, 4 кулі влучили в політика. Медики, які приїхали на виклик, уже могли лише констатувати смерть.

За версією слідства, Дадаєв після вбивства устрибнув у ZAZ Chance, якою керував Губашев, у ній же сидів Шаванов – автомобіль поїхав убік Нового Арбата, де звинувачувані кинули машину. Вони на різних таксі дісталися до Вєєрної, Дадаєв дорогою змінив три машини.

За словами Семененко, наступного дня більшість звинувачуваних виїхали з Москви до Чечні, "залишилися тільки ті, хто думав, що їх ніхто не вичислить".

Згідно з матеріалами справи, у квартирі на Вєєрній залишився жити Ескерханов. А Бахаєв жив у селі Козине в Одінцовському районі Підмосков'я.

Адвокати звинувачуваних заявили, що ті не визнають провину.

"Провину не визнаю", – коротко заявив Дадаєв. Він зазначив, що поки не буде виступати й усі свідчення дасть наприкінці засідання.

Таку ж позицію зайняли й інші звинувачувані.

"Звинувачення заявляє, що ми стежили за Нємцовим через інтернет. Немає в нас таких знань, щоб стежити через інтернет за кимось", – заявив Губашев-молодший.

"Докази сторони звинувачення, їхні ж докази спростовують винуватість наших підзахисних", – заявив адвокат Дадаєва Шамсудін Цакаєв.

Адвокат Бахаєва Заурбек Садаханов також вказав на нестиковки в позиції слідства: "Було сказано, що Мухутдінов – замовник. Але він усього лише водій командира батальйону, а Дадаєв – заступник командира. Чи може водій бути замовником для заступника командира?".

Потерпілі також висловили незгоду в суді. Адвокати доньки загиблого Жанни Нємцової заявили на початку засідання, що слідство передало до суду нерозкриту справу.

Теми: Нємцов Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
У Москві починають слухати справу про вбивство Нємцова 3 жовтня 2016, 12:03
Суд у Москві починає слухання по суті справи про вбивство Нємцова 3 жовтня 2016, 03:53
Кандидати в присяжні у справі Нємцова масово беруть самовідвід 28 вересня 2016, 18:38
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
За підсумками атестації звільнено 26% керівного складу поліції
У МЗС попереджають: відвідувати РФ небезпечно для українців
Звинувачувані в убивстві Нємцова перед присяжними провину не визнали
Бойовики зірвали відеоконференції і відведення військ - Геращенко
Усі новини
Українці у Польщі

Новий фільм молодої режисерки Наді Парфан

Фото

В Китаї стоїть вежа, яка поглинає з повітря смог, а з бруду роблять каблучки