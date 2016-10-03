В Росії відомого медіа-менеджера засудили за пост про Сирію

В Москві суд засудив відомого медіа-менеджера і блогера Антона Носика до штрафу у розмірі 500 тисяч рублів (близько 200 тисяч грн.) за екстремізм.

Про це у понеділок повідомляє "Медуза".

Зокрема йдеться про його запис в ЖЖ від 1 жовтня 2015 року під заголовком "Стерти Сирію з лиця землі", в якому Носик схвалив бомбардування Сирії і порівняв цю країну з нацистською Німеччиною.

Прокурор просив засудити його до двох років колонії. Носик відмовився визнати себе винним.

В останньому слові він попросив суд або виправдати його, або засудити до реального терміну.

На рішення суду Носик відреагував постом у Facebook.

Як відомо, У листопаді проти блогера порушили кримінальну справу статтею "дії, спрямовані на збудження ненависті або ворожнечі, а також на приниження гідності людини або групи осіб".